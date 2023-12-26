Велогонщица Войнова заявила, что ей приятна поддержка страны в условиях санкций МОК

Ранее ОКР сообщил, что организация финансово компенсировала пропуск международных соревнований более 120 спортсменам из 15 федераций

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Анастасия Войнова, выступающая в велогонках на треке, считает приятным внимание и поддержку со стороны страны и Олимпийского комитета России (ОКР) в условиях санкций, наложенных на отечественных спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом Войнова рассказала ТАСС.

Ранее служба информации ОКР сообщила ТАСС, что организация финансово компенсировала пропуск международных соревнований более 120 спортсменам из 15 федераций.

"Компенсация пришла. Я узнала эту новость за пару месяцев, когда была на Олимпийском форуме. Конечно, мне было приятно, что моя страна и ОКР поддерживают спортсменов, тем более таких, как я, я же нахожусь в отстранении за то, что отношусь к спортивной команде Росгвардии. Мне было приятно это внимание и поддержка", - сказала Войнова.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.