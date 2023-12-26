Японский боксер Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории

Японец нокаутировал филиппинца Марлона Тапалеса в 10-м раунде

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Японец Наоя Иноуэ завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Токио, он выиграл у филиппинца Марлона Тапалеса нокаутом в 10-м раунде.

Иноуэ впервые защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации и отобрал у Тапалеса пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Японец стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, ранее он объединил все четыре пояса по престижным версиям в весе до 53,52 кг. Иноуэ стал вторым боксером в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда число профессиональных версий расширилось до четырех. Первым этого достижения добился Теренс Кроуфорд - в весовых категориях до 63,5 и до 66,68 кг. По три пояса чемпиона мира по престижным версиям завоевывал американец Эвандер Холифилд в весовой категории до 90,71 кг и в супертяжелом весе.

Всего Иноуэ становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 48,99 кг, до 52,16 кг, до 53,52 и до 55,22 кг. В послужном списке 30-летнего японца теперь 26 побед (23 нокаутом), ни одного поражения. Он одержал 15-ю победу нокаутом в 16 последних поединках и 7-ю подряд. В 2019 году Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, выиграв у филиппинца Нонито Донейра.

31-летний Тапалес не сумел впервые защитить пояса IBF и WBA. Филиппинец потерпел четвертое поражение в карьере при 37 победах (19 нокаутом).