Игрока ЦСКА Файзуллаева признали лучшим футболистом 2023 года в Узбекистане

В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в составе ЦСКА, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передач

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премию лучшему игроку 2023 года в Узбекистане получил полузащитник национальной сборной и московского футбольного клуба ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

"Аббосбек Файзуллаев удостоен награды лучшему игроку по итогам года. Он является обладателем Кубка Азии среди игроков до 20 лет, участником молодежного чемпионата мира. Юный талант, представляющий сборную Узбекистана", - говорится в сообщении федерации.

Файзуллаеву 20 лет, он выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне узбекистанский футболист провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач. Полузащитник является воспитанником "Пахтакора" из Ташкента, за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе сборной Узбекистана Файзуллаев провел 8 матчей, в которых забил 2 гола.