Хоккеист "Спартака" Ковальчук забросил шайбу во втором матче подряд

Олимпийский чемпион проводит вторую игру за московскую команду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Илья Ковальчук отличился во втором матче за московский "Спартак" подряд, забросив шайбу в игре регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо". Встреча проходит в Нижнем Новгороде.

После первого периода счет в матче равный - 1:1.

Ковальчук подписал контракт со "Спартаком" до конца сезона. Ковальчук является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. 24 декабря он провел первый матч за "Спартак" после возвращения, нападающий сыграл против китайского "Куньлунь Ред Стар" (5:2) и забросил шайбу в пустые ворота.