26 декабря, 18:33
КХЛ

"Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Спартак" в КХЛ

Нижегородский клуб победил на своей площадке в серии буллитов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в серии буллитов обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев шайбу забросил Михаил Орлов (9-я минута), победный буллит на счету Василия Атанасова. У "Спартака" отличился Илья Ковальчук (17).

Ковальчук, являющийся воспитанником "Спартака" и выступавший за клуб с 1999 по 2001 год, отличился во втором матче подряд. 24 декабря он провел первый матч за "Спартак" после возвращения, в игре против китайского "Куньлунь Ред Стар" (5:2) нападающий забросил шайбу в пустые ворота.

Команды встречались в четвертый раз в текущем сезоне. Красно-белые до этого одержали две гостевые победы и одну домашнюю.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и общую таблицу лиги, в 45 матчах команда набрала 63 очка. "Торпедо" занимает пятое место на Западе, набрав 57 очков после 44 встреч. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с минским "Динамо" 28 декабря, "Торпедо" в этот же день примет ярославский "Локомотив".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" на выезде в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:2), тольяттинская "Лада" дома со счетом 5:1 победила магнитогорский "Металлург",  екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в гостях минское "Динамо" (4:1), ярославский "Локомотив" выиграл на выезде у "Куньлуня" (2:1), "Сочи" дома уступил владивостокскому "Адмиралу" (3:5), челябинский "Трактор" в гостях победил череповецкую "Северсталь" (5:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

45

26

3

0

3

2

11

164-123

63

2

Динамо М

44

21

5

3

1

3

11

136-106

62

3

Локомотив

42

24

4

0

2

1

11

106-79

59

4

СКА

43

23

2

3

1

0

14

134-97

57

5

Торпедо

44

23

2

2

2

1

14

128-100

57

6

ЦСКА

43

19

2

1

0

4

17

123-100

48

7

Северсталь

43

16

0

3

3

4

17

133-130

45

8

Динамо Мн

42

13

4

1

2

2

20

108-114

40

9

Куньлунь РС

44

7

4

4

2

3

24

101-148

35

10

Сочи

44

11

1

2

0

5

25

111-166

33

11

Витязь

43

10

2

2

2

3

24

92-150

33

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

44

21

4

2

3

2

12

134-114

59

2

Авангард

42

17

8

3

0

3

11

128-109

59

3

Салават Юлаев

42

23

2

1

1

2

13

121-86

55

4

Лада

45

19

1

3

1

8

13

113-110

55

5

Трактор

44

18

5

1

1

4

15

117-103

53

6

Автомобилист

45

16

5

3

3

2

16

107-102

53

7

Ак Барс

43

19

5

0

0

2

17

114-97

50

8

Сибирь

45

13

3

4

3

5

17

106-123

48

9

Амур

43

15

1

2

5

3

17

96-109

44

10

Нефтехимик

43

12

2

1

4

5

19

94-137

39

11

Адмирал

42

8

3

3

6

3

19

89-116

37

12

Барыс

43

6

4

3

2

5

23

99-135

33

  

Теги:
КХЛ