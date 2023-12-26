"Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Спартак" в КХЛ

Нижегородский клуб победил на своей площадке в серии буллитов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в серии буллитов обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев шайбу забросил Михаил Орлов (9-я минута), победный буллит на счету Василия Атанасова. У "Спартака" отличился Илья Ковальчук (17).

Ковальчук, являющийся воспитанником "Спартака" и выступавший за клуб с 1999 по 2001 год, отличился во втором матче подряд. 24 декабря он провел первый матч за "Спартак" после возвращения, в игре против китайского "Куньлунь Ред Стар" (5:2) нападающий забросил шайбу в пустые ворота.

Команды встречались в четвертый раз в текущем сезоне. Красно-белые до этого одержали две гостевые победы и одну домашнюю.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и общую таблицу лиги, в 45 матчах команда набрала 63 очка. "Торпедо" занимает пятое место на Западе, набрав 57 очков после 44 встреч. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с минским "Динамо" 28 декабря, "Торпедо" в этот же день примет ярославский "Локомотив".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" на выезде в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:2), тольяттинская "Лада" дома со счетом 5:1 победила магнитогорский "Металлург", екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в гостях минское "Динамо" (4:1), ярославский "Локомотив" выиграл на выезде у "Куньлуня" (2:1), "Сочи" дома уступил владивостокскому "Адмиралу" (3:5), челябинский "Трактор" в гостях победил череповецкую "Северсталь" (5:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 45 26 3 0 3 2 11 164-123 63 2 Динамо М 44 21 5 3 1 3 11 136-106 62 3 Локомотив 42 24 4 0 2 1 11 106-79 59 4 СКА 43 23 2 3 1 0 14 134-97 57 5 Торпедо 44 23 2 2 2 1 14 128-100 57 6 ЦСКА 43 19 2 1 0 4 17 123-100 48 7 Северсталь 43 16 0 3 3 4 17 133-130 45 8 Динамо Мн 42 13 4 1 2 2 20 108-114 40 9 Куньлунь РС 44 7 4 4 2 3 24 101-148 35 10 Сочи 44 11 1 2 0 5 25 111-166 33 11 Витязь 43 10 2 2 2 3 24 92-150 33