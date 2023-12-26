"Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Спартак" в КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в серии буллитов обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев шайбу забросил Михаил Орлов (9-я минута), победный буллит на счету Василия Атанасова. У "Спартака" отличился Илья Ковальчук (17).
Ковальчук, являющийся воспитанником "Спартака" и выступавший за клуб с 1999 по 2001 год, отличился во втором матче подряд. 24 декабря он провел первый матч за "Спартак" после возвращения, в игре против китайского "Куньлунь Ред Стар" (5:2) нападающий забросил шайбу в пустые ворота.
Команды встречались в четвертый раз в текущем сезоне. Красно-белые до этого одержали две гостевые победы и одну домашнюю.
"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и общую таблицу лиги, в 45 матчах команда набрала 63 очка. "Торпедо" занимает пятое место на Западе, набрав 57 очков после 44 встреч. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с минским "Динамо" 28 декабря, "Торпедо" в этот же день примет ярославский "Локомотив".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" на выезде в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:2), тольяттинская "Лада" дома со счетом 5:1 победила магнитогорский "Металлург", екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в гостях минское "Динамо" (4:1), ярославский "Локомотив" выиграл на выезде у "Куньлуня" (2:1), "Сочи" дома уступил владивостокскому "Адмиралу" (3:5), челябинский "Трактор" в гостях победил череповецкую "Северсталь" (5:3).
1
Спартак
45
26
3
0
3
2
11
164-123
63
2
Динамо М
44
21
5
3
1
3
11
136-106
62
3
Локомотив
42
24
4
0
2
1
11
106-79
59
4
СКА
43
23
2
3
1
0
14
134-97
57
5
Торпедо
44
23
2
2
2
1
14
128-100
57
6
ЦСКА
43
19
2
1
0
4
17
123-100
48
7
Северсталь
43
16
0
3
3
4
17
133-130
45
8
Динамо Мн
42
13
4
1
2
2
20
108-114
40
9
Куньлунь РС
44
7
4
4
2
3
24
101-148
35
10
Сочи
44
11
1
2
0
5
25
111-166
33
11
Витязь
43
10
2
2
2
3
24
92-150
33
1
Металлург
44
21
4
2
3
2
12
134-114
59
2
Авангард
42
17
8
3
0
3
11
128-109
59
3
Салават Юлаев
42
23
2
1
1
2
13
121-86
55
4
Лада
45
19
1
3
1
8
13
113-110
55
5
Трактор
44
18
5
1
1
4
15
117-103
53
6
Автомобилист
45
16
5
3
3
2
16
107-102
53
7
Ак Барс
43
19
5
0
0
2
17
114-97
50
8
Сибирь
45
13
3
4
3
5
17
106-123
48
9
Амур
43
15
1
2
5
3
17
96-109
44
10
Нефтехимик
43
12
2
1
4
5
19
94-137
39
11
Адмирал
42
8
3
3
6
3
19
89-116
37
12
Барыс
43
6
4
3
2
5
23
99-135
33