Вяльбе: члены МОК должны вспомнить, что организация создавалась для спортсменов

В декабре МОК допустил российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе попросила членов Международного олимпийского комитета (МОК) перечитать Олимпийскую хартию и напомнила им, что эта организация создавалась для спортсменов. Такое мнение Вяльбе высказала в интервью ТАСС.

"Я очень хочу, чтобы МОК сел и еще раз хорошо прочитал свой устав, хартию и подумал - они реально та организация, которую изначально с Пьером де Кубертеном люди организовывали?" - сказала Вяльбе.

"МОК прежде всего создавался для спортсменов. Что сейчас МОК для них делает? Выбирает страну, где Игры проводятся? Да, великое, величайшее звание в спорте - олимпийский чемпион. Но на этом все и кончается", - подчеркнула Вяльбе.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями.