Тарпищев считает Медведева безоговорочно лучшим российским спортсменом года

Даниил Медведев выиграл пять турниров и стал третьим в рейтинге по итогам года, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев по всем объективным показателям является лучшим спортсменом России 2023 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Я не могу понять, по какому показателю он не проходит? Реально. Он выиграл пять турниров и стал третьим в таком виде спорта, как теннис, где играют 211 стран, который по всем параметрам уступает только футболу. Поэтому я и рядом не вижу спортсмена, который мог бы быть лучше", - сказал Тарпищев.

Медведеву 27 лет, он закончил год на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.