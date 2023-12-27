Вяльбе рассказала, что далекие от политики люди за рубежом уважают Путина

Елена Вяльбе отметила, что чаще всех поддержку президенту России высказывают итальянцы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Простые люди за рубежом, далекие от политики, очень уважают президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

В мае 2022 года Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжных гонок.

"Кто-то написал тогда: "Ленка, держитесь", кто-то: "Наши - кретины". А кто-то: "Путин - единственный и неповторимый". Итальянцы чаще всех, кстати. Простые люди, не из политики, его очень уважают", - рассказала Вяльбе.

Вяльбе 55 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, Федерацию лыжных гонок России возглавляет с 2010 года. С 2020 года она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России, которая объединяет все лыжные и сноубордические олимпийские виды спорта и представляет страну в FIS. Вяльбе также входит в исполком Олимпийского комитета России.