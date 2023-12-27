Вяльбе считает президента России Путина "последним из могикан"

Елена Вяльбе заявила, что желает президенту как можно больше здоровья

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе первым из желаний попросила бы у золотой рыбки здоровья для президента России Владимира Путина. Об этом Вяльбе рассказала в интервью ТАСС.

"Наверное, первое [о чем попросила бы], и я говорю это совершенно искренне, чтобы золотая рыбка дала президенту как можно больше здоровья. Я безумно люблю нашего президента, он "последний из могикан". Если не он - людей на Земле не останется", - сказала Вяльбе.

Вяльбе 55 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, Федерацию лыжных гонок России возглавляет с 2010 года. С 2020 года она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России, которая объединяет все лыжные и сноубордические олимпийские виды спорта и представляет страну в FIS. Вяльбе также входит в исполком Олимпийского комитета России.