Тарпищев оценил победу российских теннисистов на выставочном турнире в ОАЭ

Президент Федерации тенниса России отметил, что любая победа прибавляет положительных эмоций

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублев получили заряд положительных эмоций после победы на командном выставочном турнире в Абу-Даби, но серьезно его воспринимать не стоит. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Медведев, Рублев и Андреева вместе с американкой Софией Кенин, родившейся в Москве, стали победителями выставочного командного турнира World Tennis League. Финал соревнований прошел в Абу-Даби.

"Это чисто шоу в конце года. Даже подготовкой к новому сезону это назвать нельзя, - сказал Тарпищев. - Хотя любая победа прибавляет положительных эмоций. В этом плане это хорошо, безусловно".

В 2022 году Международная теннисная федерация (ITF) из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.