Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры будущего в рамках "Елки желаний"

"Игры будущего" станут по-настоящему неповторимым спортивным шоу, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел для семьи из Астрахани экскурсию по выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, и подарил им билеты на Игры будущего. Об этом сообщает пресс-служба Игр будущего.

Желание попасть на ВДНХ загадал девятилетний Захар Границин, вместе с которым в Москву приехали его родители Ксения и Андрей и младшая сестра Ева.

"Вчера президент нашей страны пригласил на Игры будущего глав других государств мира. Это будет по-настоящему неповторимое спортивное шоу, и я бы хотел, чтобы ты и твоя семья тоже стали - в числе первых - его зрителями. Скоро Новый год - время, когда исполняются мечты и желания. Пусть одним из таких желаний станет поездка для всей семьи на Игры будущего", - сказал Чернышенко.

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.