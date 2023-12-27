Президент РПЛ Алаев рассказал, что не общался с клубами по поводу участия в Суперлиге

По словам главы лиги, РПЛ намерена соблюдать устав УЕФА

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев не общался с клубами насчет участия в Суперлиге. Об этом Алаев рассказал журналистам.

"С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) и должны соблюдать устав, - сказал Алаев. - Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС) и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом".

21 декабря Европейский суд, который является высшей судебной инстанцией Евросоюза, признал незаконными действия УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) по блокировке создания Суперлиги. В тот же день компания A22 представила проект турнира: предполагается, что ежегодно в Суперлиге будет участвовать 64 клуба, которые будут поделены на три дивизиона - в Звездном (высшем) и Золотом (втором по силе) будет по 16 команд, в Синем (третьем по силе) - 32. Женская Суперлига будет состоять из двух дивизионов. Победители каждого дивизиона будут определяться по итогам плей-офф.

22 декабря в компании A22 заявили ТАСС, что участие российских клубов в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований, которые сами формируют критерии допуска.