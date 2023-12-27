Алаев заявил, что некоторые решения судейской комиссии остаются для него непонятными

По словам президента Российской премьер-лиги, руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику работы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Некоторые решения экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) остаются непонятными для президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева. Об этом он рассказал журналистам.

9 октября Алаев выразил недовольство работой ЭСК РФС. Он также рассказал, что глава департамента судейства РФС серб Милорад Мажич избегает встреч с представителями клубов.

"Чтобы был конфликт, нужно общаться, хотя бы раз. Я с господином Мажичем не общался ни разу. Обещал не комментировать судейство, но первая часть сезона закончена, поэтому могу себе позволить, - сказал Алаев. - Надо понимать, что судейство - прерогатива РФС. Я к коллегам из РФС отношусь с уважением: отдельное им спасибо за офсайдные линии. Мои резкие высказывания по судейству были для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. На мой взгляд, руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику работы: минимум публичных объяснений и контактов с клубами. Также было видно, что у того же ЭСК крен на защиту арбитров. И это не только мое мнение, коллеги с международным опытом со мной согласны".

"Надо сказать, что после моих высказываний встречи с частью клубов состоялись. Работа ЭСК тоже изменилась. Да, мои слова были эмоциональные и резонансные, но привлечь внимание к работе судейского корпуса мне удалось. Оценивать саму работу судей не буду, но некоторые решения ЭСК до сих пор остаются для меня непонятными. То же решение не удалять Сергея Пиняева за фол на Клаудиньо. Для меня это очевидная красная карточка. Добавлю, что со мной согласились пять действующих европейских арбитров Лиги чемпионов. ЭСК же сказал, что это желтая. Но пусть работают, я больше всех заинтересован в том, чтобы скандалов было меньше", - добавил президент РПЛ.

Алаев отметил, что хорошая тенденция открытости судейских решений есть в чемпионатах Испании и Англии. "Есть еще одна вещь - тенденция к открытости. Мы видим, что Ла лига, Английская премьер-лига идут к этому, публикуют переговоры судей после самых резонансных решений, тот же матч "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". У нас сейчас такого нет. Чем больше мы будем все засекречивать, тем больше будет вопросов, - отметил Алаев. - А хотелось бы слышать переговоры арбитров во время принятия ключевых решений. Когда Ашот Хачатурянц был главой ЭСК, я регулярно был на совещаниях, видел, как все происходит. Там люди спорили, обсуждали, принимали решения. Да, тоже были ошибки, но было понимание, как работают люди. Как сейчас работает ЭСК, мы не знаем. Собираются ли они? По телефону обсуждают? По почте им материалы присылают? Нам не нужно право голоса, просто станьте чуть прозрачнее".

Общение Алаева и Мажича

Алаев отметил, что у него нет обиды на Мажича. "Возвращаясь к Мажичу, я же не обиделся на него, что он не общается. Но ты же приехал в страну, где есть устоявшаяся структура управления футболом, где есть работодатель, который платит тебе зарплату, который решает финансовые вопросы, - отметил Алаев. - Почему нельзя прийти на общее собрание клубов и сказать: "Меня зовут Милорад Мажич, я теперь руковожу судьями. У меня такая позиция, что я не буду с вами общаться, у меня такой подход. Я к вам отношусь с уважением, но у меня такая позиция, я закрытый". Я бы сказал: "Странно, но ладно". Это позиция".

"Обсуждали это с Александром Дюковым. Он предлагал организовать нам встречу. Но до моих слов встреч никаких не было, сейчас они состоялись. Поэтому после предложения Дюкова я сказал, что в моей личной встрече с Мажичем смысла не вижу, потому что не хочу раскачивать лодку. А играть на публику, что мы где-то появились, - зачем?" - добавил президент РПЛ.

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. "Иностранные арбитры в РПЛ? Лиге нужен качественный арбитраж. Я не знаю, сколько сейчас боевых единиц у департамента, кто-то не в форме, кто-то на травме. Если клубы решили, что у иностранцев будет право судить здесь, значит будут судить. Но мне важнее, чтобы наши судьи получили возможность не только вариться в собственном соку, но и куда-то выезжать", - заключил Алаев.