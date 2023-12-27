Алаев рассказал, что календарь на вторую часть РПЛ опубликуют в начале 2024 года

По мнению главы лиги, нужно пересмотреть принципы формирования календаря, чтобы его было удобнее составлять

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Календарь матчей на вторую часть Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет опубликован в начале 2024 года. Об этом журналистам рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

"До конца года нам еще нужно провести некоторые корректировки. Думаю, в начале 2024-го опубликуем календарь", - сказал Алаев.

Также президент РПЛ рассказал о сложностях составления календаря. "Если мы говорим про температуру, при которой проведение матча переносится, то рекомендация про -15 градусов поступила от УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), - отметил Алаев. - Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В -15 градусов действительно очень холодно, это опасно для здоровья футболистов. И болельщики, и футболисты, в первую очередь, подвергаются большому риску. На исполкоме Российского футбольного союза обсуждалась данная тему. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть".

"До момента, когда я возглавил лигу, мне не приходилось заниматься составлением календаря. У меня это было в первый раз. Я пришел к экспертам, спросил, как это нужно делать. В итоге узнал, что у нас есть базовые принципы календаря. Их несколько. Например, нельзя больше 3 матчей подряд проводить на выезде, больше 3 матчей подряд дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад. Из-за этого получается, что для того, чтобы кто-то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре", - добавил Алаев.

3 декабря матч 17-го тура между ЦСКА и "Ростовом" (2:0) прошел на заснеженном поле. В день игры в Москве шел снегопад, перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника. Начало встречи между "Локомотивом" и "Зенитом" было отложено на 30 минут. Согласно регламенту, у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов. При наличии хотя бы одного отказа игра может быть перенесена на резервную дату.

"У меня возникает вопрос: лучше условному "Зениту" или "Краснодару" провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а "Оренбургу" четыре - на выезде или так? В итоге же все равно все проведут равное количество матчей и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать, - отметил Алаев. - Буду разговаривать с клубами, будет кто-то играть 5 матчей на выезде, но при +15 в хороших условиях".

"Есть еще ограничения клубов. У кого-то 18 концертов. Мы пытаемся учесть все интересы клубов, как наших работодателей. Но потом сами клубы из-за этого страдают", - заключил Алаев.