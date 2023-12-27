Алаев рассказал, как отбирались клубы для участия в Зимнем кубке РПЛ

В турнире примут участие "Спартак", "Ростов", казахстанский "Кайрат" и "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" и "Ростов" оказались идеальными вариантами от России для участия в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

Зимний кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в Абу-Даби. В нем примут участие "Спартак", "Ростов", казахстанский "Кайрат" и "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.

"Как формировался список участников? Сначала мы узнали позиции всех клубов, кто готов принять участие, кто и где проводит сборы. Затем принимали решение по формату. Было два варианта - четыре или восемь участников. Решили остановиться на первом, - сказал Алаев. - Также была идея сделать турнир международным с оптимальным составом - две российские команды и две иностранные".

"Посчитали, что от РПЛ "Ростов" и "Спартак" будут идеальным вариантом. Оставшиеся два участника в нашей ситуации - топ. "Кайрат", который хорошо сыграл с "Зенитом". Это бренд из дружественной страны с большой армией поклонников и историей, что поможет развитию лиги на этой территории. А также чемпион ОАЭ, возглавляемый хорошо нам известным Марко Николичем", - добавил Алаев.

В прошлый раз турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем принимали участие "Спартак", "Ростов", "Краснодар" и "Сочи". Победителем соревнований стал "Спартак".