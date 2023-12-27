Шахматистка Боднарук лидирует на чемпионате мира по рапиду перед последним днем турнира

В мужском турнире лучшим из россиян является Даниил Дубов, который идет восьмым

САМАРКАНД /Узбекистан/, 27 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Анастасия Боднарук идет на первом месте после второго дня чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду). Турнир проходит в Самарканде.

После восьми туров Боднарук набрала 7 очков. Второе и третье места делят представительница Индии Хампи Конеру и китаянка Чжай Мо (по 6,5 очка). В первую десятку входят еще три россиянки - шестое место занимает Александра Горячкина, седьмое - Лея Гарифуллина, девятое - Екатерина Лагно (по 6 очков).

У мужчин первые три места после девяти туров занимают норвежец Магнус Карлсен, представляющий Словению Владимир Федосеев и китаец Юй Янъи (по 7 очков). Лучшим из россиян является Даниил Дубов, занимающий восьмое место, девятым идет его соотечественник Володар Мурзин (по 6,5 очка).

По правилам быстрых шахмат каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Турнир по рапиду завершится 28 декабря, всего в мужском турнире запланировано 13 туров, в женском - 11. Соревнования по блицу пройдут 29-30 декабря. Общий призовой фонд соревнований составляет $1 млн.