Хоккейный клуб "Торпедо" заключил контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным

Соглашение рассчитано до конца сезона

ТАСС, 27 декабря. Нижегородский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли 2004 года вратарем Николаем Хабибулиным. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

"Прежде всего, мы рассматриваем этот контракт со спортивной стороны, - приводит комментарий генерального директора "Торпедо" Александра Харламова пресс-служба клуба. - Помимо этого, это еще один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределами. Вы видите, сколько внимания вызвало подписание "Спартаком" контракта с Ильей Ковальчуком, который играет в основном составе и приносит своей команде пользу на льду, уверен, что это под силу и Николаю Александровичу. Сейчас у нас есть два прекрасных вратаря - Адам Хуска и Иван Кульбаков, но третий вратарь и опытный бэкап не помешает".

"Николай Александрович очень важен для нашего коллектива как тренер вратарей, как профессионал, - сказал главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов. - Он прошел выдающийся путь игрока. Когда мы попрощались с Алексеем Мельничуком, нам потребовался в составе третий вратарь. Знаю его характер, посвященность и преданность хоккею, в последние три месяца он усердно работал, чтобы вернуть себя в игровую форму. То, что мы видим, - восхищает. Когда появится возможность, обязательно рассмотрим его в качестве вратаря в официальном матче".

Хабибулину 50 лет. Он работает тренером вратарей в "Торпедо". Последний официальный матч голкипер провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Хабибулин является олимпийским чемпионом 1992 года, бронзовым призером Игр 2002 года и обладателем Кубка Стэнли 2004 года. Вратарь начал карьеру в "Автомобилисте" в сезоне-1988/89, в 1991 году перешел в московский ЦСКА. В НХЛ голкипер провел 799 матчей. Он выступал за "Виннипег", "Финикс", "Тампу", "Эдмонтон" и "Чикаго", в локаутном сезоне-2004/05 играл за казанский "Ак Барс".