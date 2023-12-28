Внук Николая Карполя возглавил женскую волейбольную команду "Уралочка-НТМК"

Ранее Михаил Карполь входил в тренерский штаб екатеринбургской команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" объявил о назначении внука Николая Карполя Михаила Карполя на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Михаил Карполь назначен на должность главного тренера "Уралочки-НТМК". Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером "Уралочки-НТМК", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Николай Карполь занимает пост главного тренера всей структуры волейбольного клуба "Уралочка-НТМК", ранее он вошел в Книгу рекордов России, проработав в "Уралочке" более 49 лет, это наибольший стаж в одном спортивном клубе в стране.

Михаил Карполь ранее являлся главным тренером молодежной команды "Уралочки", вместе с которой стал чемпионом молодежной лиги. Позднее он вошел в тренерский штаб основной команды, дважды становился серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов России, завоевывал серебряную награду Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола.

Николаю Карполю 85 лет, он стал работать тренером в 1959 году. Всего за тренерскую карьеру он сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз - чемпионат мира (1990), семь раз - чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). Специалист 11 раз приводил "Уралочку" к победе в чемпионате СССР, 14 раз - в чемпионате России. 8 раз спортсменки под его руководством побеждали в Кубке европейских чемпионов, 3 раза - в Кубке СССР. Также на его счету три серебряные медали Олимпийских игр и три бронзовые награды чемпионатов мира. Карполь воспитал более десяти олимпийских чемпионок. В 2009 году он был введен в Зал волейбольной славы в Холиоке. Тренер награжден орденами Дружбы народов (1980), Трудового Красного Знамени (1989), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998), Дружбы (2005), а также отмечен благодарностью президента РФ (2008).