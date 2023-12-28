Каменский считает, что опыт Ковальчука неоценим для "Спартака" в плей-офф

40-летний Ковальчук заключил контракт со "Спартаком" до конца сезона

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Ильи Ковальчука для "Спартака" в плей-офф будет неоценимым. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, советник председателя наблюдательного совета "Спартака" Валерий Каменский.

40-летний Ковальчук заключил контракт со "Спартаком" до конца сезона. За красно-белых он сыграл в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с "Куньлунь Ред Стар" (5:2) и "Торпедо" (1:2 по буллитам), забросив в обоих матчах по шайбе.

"Он не играл около двух лет, надо поймать игровой ритм, но он прибавляет от матча к матчу. С "Торпедо" он выглядел увереннее, это нормальное явление, - сказал Каменский. - Главное, что он придает уверенность команде и доносит молодым ребятам тот опыт, который у него есть".

"У него опыт игры в плей-офф, в раздевалке такой человек неоценим. Он знает, как побеждать, думаю, это передастся ребятам. Опыт и молодость должна быть вместе, плюс это неоценимая помощь тренерскому штабу, когда такой игрок в команде. Да и помощь всему хоккею в КХЛ, от этого только хоккей выигрывает", - добавил Каменский.

Следующий матч "Спартак" проведет 28 декабря в Минске с местным "Динамо", начало игры в 19:10 мск.