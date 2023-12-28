В четверг прошло заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов в президенты организации

ТАСС, 28 декабря. Бывший нападающий и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов в президенты УАФ состоялось 28 декабря. Все члены Украинской ассоциации футбола выдвинули на этот пост Шевченко. Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным уставом УАФ. Также от кандидата получено письменное согласие на участие в выборах.

Внеочередной конгресс УАФ, на котором пройдут выборы, состоится 25 января 2024 года. В феврале 2023 года Андрей Павелко был отстранен от должности главы организации, он подозревается в хищении средств.

Шевченко 47 лет, он возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021 года. Под его руководством команда не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала. В ноябре 2021 года украинец возглавил итальянский "Дженоа", но через два месяца был уволен.

Шевченко выступал на позиции нападающего за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. В составе "Милана" он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2002/03 и Суперкубок УЕФА в 2003 году. За сборную Украины провел 111 матчей и забил 48 голов.