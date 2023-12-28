Боец ММА Шлеменко в 2024 году проведет бой на одном из турниров своего промоушена

По словам министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивана Колесника, в 2024 году в Омске планируется провести три-четыре турнира промоушена Shlemenko Fighting Championship

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в 2024 году проведет бой на одном из турниров промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC), которые проходят в Омске. Об этом ТАСС рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

"Да, Александр планирует выступить на SFC. Традиционно это будет самый крупный турнир, который пройдет на "G-Drive-Арене", - рассказал Колесник.

Он отметил, что точная дата проведения боя пока неизвестна, так как у Шлеменко есть несколько предложений о проведении поединков. Предварительно определено, что это будет летний период.

По словам министра, в 2024 году в Омске планируется провести три-четыре турнира промоушена Шлеменко. Первый пройдет в начале февраля, площадка пока не определена.

Шлеменко 39 лет, он является чемпионом мира по современному панкратиону, чемпионом Азии, чемпионом России, обладателем Кубка России по панкратиону. Имеет звание мастера спорта международного класса по армейскому рукопашному бою, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды. В его послужном списке 62 победы в ММА, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой был признан несостоявшимся.