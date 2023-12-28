Дворкович оценил шансы Карлсена сделать дубль на чемпионате мира по рапиду и блицу

Норвежец перед последним соревновательным днем идет в тройке лидеров турнира по рапиду

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У норвежца Магнуса Карлсена в случае победы на турнире по быстрым шахматам будут хорошие шансы на дубль на чемпионате мира по рапиду и блицу. Такое мнение высказал ТАСС президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

"В блице у Магнуса всегда больше шансов - он фаворит. Так что если сегодня Карлсен сумеет выиграть чемпионат по рапиду, то у него будут хорошие шансы на дубль, как в прошлом году в Алма-Ате. Посмотрим, как сложится борьба", - сказал Дворкович.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде. Карлсен перед последним соревновательным днем идет в тройке лидеров турнира по рапиду.