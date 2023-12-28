В Карелии восьми спортсменам назначили стипендии в размере 150 тыс. руб.

Среди стипендиатов - олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 декабря. /ТАСС/. Стипендии главы Карелии в размере 150 тыс. рублей назначили восьми атлетам республики, их получат кандидаты в сборные команды России по олимпийским видам спорта, занявшие в прошлом году призовые места в официальных чемпионатах страны, Европы и мира. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Артур Парфенчиков.

"Подписал указ о назначении нашим олимпийцам стипендий по 150 тысяч рублей. Их получат ведущие карельские спортсмены - кандидаты в сборные команды России по олимпийским видам спорта, занявшие в 2022 году призовые места в официальных чемпионатах России, Европы и мира", - сказано в сообщении.

Стипендии главы Карелии получат Ольга Аристова (лыжное двоеборье), Елизавета Ерохина (легкая атлетика), Виктор Калюжин (спортивная гимнастика), бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Григорий Климентьев (спортивная гимнастика), двукратный призер чемпионатов мира Антон Котков и олимпийский чемпион Владислав Ларин (оба - тхэквондо), Андрей Лукин (легкая атлетика), Константин Опольский (бокс).