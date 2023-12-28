Дворкович оценил шансы россиянки Боднарук на победу на чемпионате мира по рапиду

Шахматистка является единоличным лидером соревнований

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Анастасия Боднарук показывает красивую игру на чемпионате мира по рапиду, но в решающий день турнира ей может не хватить опыта. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

За два тура до конца соревнований Боднарук является единоличным лидером женского турнира, набрав 7,5 очка в 9 партиях.

"В женской части чемпионата Анастасия показывает красивую игру. Но я думаю, что в конце может сказаться опыт и Хампи [Конеру], и китайских шахматисток, и Катя Лагно близка к лидерам. Посмотрим на развязку", - сказал Дворкович.