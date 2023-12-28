Глава РПЛ Алаев назвал рабочими отношения с УЕФА

Летом этого года места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России

ТАСС, 28 декабря. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев находится в рабочих отношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Я много работал в Российском футбольном союзе, мне кажется, что раньше такого не было. УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие", - сказал Алаев.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Алаев был назначен заместителем председателя комитета по стадионам и безопасности.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.