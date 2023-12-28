Матвей Сафонов вошел в топ-25 самых дорогих вратарей мира

Стоимость голкипера "Краснодара" оценивается в €18 млн

ТАСС, 28 декабря. Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов занял 25-е место в списке самых дорогих голкиперов мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в €18 млн.

Лидируют в рейтинге португальский голкипер "Порту" Диогу Кошта и французский вратарь итальянского "Милана" Майк Меньян, стоимость которых оценивается в €45 млн. Далее следуют итальянец Джанлуиджи Доннарумма из французского "Пари Сен-Жермен", швейцарец Грегор Кобель из германской "Боруссии" (Дортмунд), бразилец Эдерсон из английского "Манчестер Сити" и камерунец Андре Онана из английского "Манчестер Юнайтед" (все - €40 млн).

Сафонову 24 года, он является воспитанником "Краснодара". За основную команду выступает с 2017 года. В составе "Краснодара" он дважды становился бронзовым призером чемпионатов России (2018/19, 2019/20), финалистом кубка страны (2022/23). За сборную России Сафонов выступает с 2021 года, сыграв 11 матчей и пропустив 8 голов.