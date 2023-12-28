Пятикратный олимпийский чемпион Клебо пропустит многодневку "Тур де Ски" из-за болезни

Спортсмен заразился гриппом

ТАСС, 28 декабря. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заразился гриппом, из-за чего пропустит многодневку "Тур де Ски". Об этом сообщает норвежская газета Dagbladet.

"После того, как я заболел гриппом через неделю после этапа Кубка мира в Тронхейме, мне пришлось вернуться домой", - сказал Клебо.

Клебо 27 лет, он является трехкратным победителем "Тур де Ски". Также норвежец является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира, четырехкратным победителем общего зачета Кубка мира.