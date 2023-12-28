Боец ММА Шлеменко рассказал о желании помочь Путину отстоять суверенитет России

Ранее спортсмен вошел в число доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказал желание помочь президенту России Владимиру Путину отстоять суверенитет страны. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее боец вошел в число доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства.

"Мне бы хотелось помочь нашему президенту отстоять суверенитет страны, - сказал спортсмен. - Я уже второй раз стал доверенным лицом, у меня есть опыт работы. Будучи в этом статусе, я смог многое сделать для Омской области. В частности, повлиять на то, чтобы во многих удаленных районах, где не было водопровода, он появился. В сложный момент я доверяю и поддерживаю нашего президента, и хочу, чтобы все свои начатые дела он завершил".

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.