Олимпийская чемпионка 2016 года теннисистка Веснина возобновит карьеру в 2024 году

Свой последний матч спортсменка провела летом 2021 года

ТАСС, 28 декабря. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина возобновит выступления на турнирах в 2024 году. Об этом российская теннисистка сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Привет, 2024 год, ты готов к моему возвращению? Давайте сделаем это. Ребята, увидимся на корте в следующем году", - написала Веснина, которая свой последний матч провела летом 2021 года.

Весниной 37 лет, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Roland Garros (2013), US Open (2014) в парном разряде. На ее счету 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации в парном разряде, 3 - в одиночном.