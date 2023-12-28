Энберт считает, что фигуристка Валиева справляется с трудным периодом в карьере

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина

ТАСС, 28 декабря. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева успешно справляется с трудным периодом в карьере, каждая ее постановка удивляет зрителей. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал серебряный призер Олимпиады 2018 года в командном турнире Александр Энберт.

Валиева заняла третье место по итогам чемпионата России в Челябинске. Победительницей стала Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева. Ранее Валиева стала победительницей этапа Гран-при России в Москве.

"Сможет ли Камила справиться с трудностями? Здесь за нее сложно сказать, - сказал Энберт. - Только Камила знает свое внутреннее состояние, как его преодолевать. Но мы видим, что она выступает, что она прекрасно катается, что она очень технично, артистично вживается в программы. Я очень рад, что она справляется. Я думаю, что каждая постановка Камилы удивляет зрителей".

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.