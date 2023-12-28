Хоккеисты "Спартака" обыграли минское "Динамо" в матче КХЛ

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде со счетом 4:1 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 14 503 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (21-я минута), Михаил Мальцев (26), Павел Порядин (40) и Шэйн Принс (50). У "Динамо" отличился Александр Волков (23). В начале третьего периода Цыплаков не реализовал штрафной бросок.
Порядин забросил 100-ю шайбу в КХЛ, для Мальцева гол в ворота "Динамо" стал дебютным в составе "Спартака", куда нападающий перешел на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".
Цыплаков забросил 20-ю шайбу в этом сезоне и стал третьим после Порядина и Николая Голдобина игроком "Спартака", который забросил 20 и более шайб за текущий регулярный чемпионат, этот случай стал 18-м в истории КХЛ и первым за время выступления "Спартака" в лиге. В предыдущий раз в истории отечественного хоккея три игрока "Спартака" забрасывали по 20 шайб в сезоне-1993/94, тогда это были Александр Селиванов, Михаил Иванов и Дмитрий Шамолин.
"Спартак" возглавляет турнирную таблицу КХЛ, красно-белые набрали 65 очков в 46 матчах. "Динамо" - восьмое в Западной конференции с 40 очками после 43 встреч. В следующем матче "Спартак" 30 декабря в гостях сыграет с подмосковным "Витязем", "Динамо" в этот же день проведет выездной матч с "Сочи".
В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" в гостях со счетом 3:0 обыграл новосибирскую "Сибирь", астанинский "Барыс" на своем льду переиграл омский "Авангард" (5:1). Московское "Динамо" на выезде со счетом 0:4 уступило тольяттинской "Ладе", потерпев второе поражение подряд, казанский "Ак Барс" потерпел третье поражение кряду, уступив дома магнитогорскому "Металлургу" (1:4). Череповецкая "Северсталь" дома была сильнее пекинского "Куньлунь Ред Стар" (3:1), ярославский "Локомотив" в Нижнем Новгороде обыграл местное "Торпедо" (5:3), уфимский "Салават Юлаев" одержал выездную победу над "Сочи" (6:4). Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях в серии буллитов обыграл "Витязь" (3:2).
1
Спартак
46
27
3
0
3
2
11
168-124
65
2
Динамо М
45
21
5
3
1
3
12
136-110
62
3
Локомотив
43
25
4
0
2
1
11
111-82
61
4
СКА
44
24
2
3
1
0
14
136-97
59
5
Торпедо
45
23
2
2
2
1
15
131-105
57
6
ЦСКА
44
19
2
1
0
4
18
123-102
48
7
Северсталь
44
17
0
3
3
4
17
136-131
47
8
Динамо Мн
43
13
4
1
2
2
21
109-118
40
9
Куньлунь РС
45
7
4
4
2
3
25
102-151
35
10
Витязь
44
10
2
2
3
3
24
94-153
34
11
Сочи
45
11
1
2
0
5
26
115-172
33
1
Металлург
45
22
4
2
3
2
12
138-115
61
2
Авангард
43
17
8
3
0
3
12
129-114
59
3
Салават Юлаев
43
24
2
1
1
2
13
127-90
57
4
Лада
46
20
1
3
1
8
13
117-110
57
5
Трактор
45
19
5
1
1
4
15
120-103
55
6
Автомобилист
46
16
5
4
3
2
16
110-104
55
7
Ак Барс
44
19
5
0
0
2
18
115-101
50
8
Сибирь
46
13
3
4
3
5
18
106-126
48
9
Амур
44
16
1
2
5
3
17
100-111
46
10
Нефтехимик
44
12
2
1
4
5
20
96-141
39
11
Адмирал
42
8
3
3
6
3
19
89-116
37
12
Барыс
44
7
4
3
2
5
23
104-136
35