Хоккеисты "Спартака" обыграли минское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московской команды

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде со счетом 4:1 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 14 503 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (21-я минута), Михаил Мальцев (26), Павел Порядин (40) и Шэйн Принс (50). У "Динамо" отличился Александр Волков (23). В начале третьего периода Цыплаков не реализовал штрафной бросок.

Порядин забросил 100-ю шайбу в КХЛ, для Мальцева гол в ворота "Динамо" стал дебютным в составе "Спартака", куда нападающий перешел на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".

Цыплаков забросил 20-ю шайбу в этом сезоне и стал третьим после Порядина и Николая Голдобина игроком "Спартака", который забросил 20 и более шайб за текущий регулярный чемпионат, этот случай стал 18-м в истории КХЛ и первым за время выступления "Спартака" в лиге. В предыдущий раз в истории отечественного хоккея три игрока "Спартака" забрасывали по 20 шайб в сезоне-1993/94, тогда это были Александр Селиванов, Михаил Иванов и Дмитрий Шамолин.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу КХЛ, красно-белые набрали 65 очков в 46 матчах. "Динамо" - восьмое в Западной конференции с 40 очками после 43 встреч. В следующем матче "Спартак" 30 декабря в гостях сыграет с подмосковным "Витязем", "Динамо" в этот же день проведет выездной матч с "Сочи".

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" в гостях со счетом 3:0 обыграл новосибирскую "Сибирь", астанинский "Барыс" на своем льду переиграл омский "Авангард" (5:1). Московское "Динамо" на выезде со счетом 0:4 уступило тольяттинской "Ладе", потерпев второе поражение подряд, казанский "Ак Барс" потерпел третье поражение кряду, уступив дома магнитогорскому "Металлургу" (1:4). Череповецкая "Северсталь" дома была сильнее пекинского "Куньлунь Ред Стар" (3:1), ярославский "Локомотив" в Нижнем Новгороде обыграл местное "Торпедо" (5:3), уфимский "Салават Юлаев" одержал выездную победу над "Сочи" (6:4). Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях в серии буллитов обыграл "Витязь" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 46 27 3 0 3 2 11 168-124 65 2 Динамо М 45 21 5 3 1 3 12 136-110 62 3 Локомотив 43 25 4 0 2 1 11 111-82 61 4 СКА 44 24 2 3 1 0 14 136-97 59 5 Торпедо 45 23 2 2 2 1 15 131-105 57 6 ЦСКА 44 19 2 1 0 4 18 123-102 48 7 Северсталь 44 17 0 3 3 4 17 136-131 47 8 Динамо Мн 43 13 4 1 2 2 21 109-118 40 9 Куньлунь РС 45 7 4 4 2 3 25 102-151 35 10 Витязь 44 10 2 2 3 3 24 94-153 34 11 Сочи 45 11 1 2 0 5 26 115-172 33