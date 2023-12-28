28 декабря, 18:24,
обновлено 28 декабря, 18:55
КХЛ

Хоккеисты "Спартака" обыграли минское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московской команды

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде со счетом 4:1 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 14 503 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (21-я минута), Михаил Мальцев (26), Павел Порядин (40) и Шэйн Принс (50). У "Динамо" отличился Александр Волков (23). В начале третьего периода Цыплаков не реализовал штрафной бросок.

Порядин забросил 100-ю шайбу в КХЛ, для Мальцева гол в ворота "Динамо" стал дебютным в составе "Спартака", куда нападающий перешел на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".

Цыплаков забросил 20-ю шайбу в этом сезоне и стал третьим после Порядина и Николая Голдобина игроком "Спартака", который забросил 20 и более шайб за текущий регулярный чемпионат, этот случай стал 18-м в истории КХЛ и первым за время выступления "Спартака" в лиге. В предыдущий раз в истории отечественного хоккея три игрока "Спартака" забрасывали по 20 шайб в сезоне-1993/94, тогда это были Александр Селиванов, Михаил Иванов и Дмитрий Шамолин.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу КХЛ, красно-белые набрали 65 очков в 46 матчах. "Динамо" - восьмое в Западной конференции с 40 очками после 43 встреч. В следующем матче "Спартак" 30 декабря в гостях сыграет с подмосковным "Витязем", "Динамо" в этот же день проведет выездной матч с "Сочи".

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" в гостях со счетом 3:0 обыграл новосибирскую "Сибирь", астанинский "Барыс" на своем льду переиграл омский "Авангард" (5:1). Московское "Динамо" на выезде со счетом 0:4 уступило тольяттинской "Ладе", потерпев второе поражение подряд, казанский "Ак Барс" потерпел третье поражение кряду, уступив дома магнитогорскому "Металлургу" (1:4). Череповецкая "Северсталь" дома была сильнее пекинского "Куньлунь Ред Стар" (3:1), ярославский "Локомотив" в Нижнем Новгороде обыграл местное "Торпедо" (5:3), уфимский "Салават Юлаев" одержал выездную победу над "Сочи" (6:4). Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях в серии буллитов обыграл "Витязь" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

46

27

3

0

3

2

11

168-124

65

2

Динамо М

45

21

5

3

1

3

12

136-110

62

3

Локомотив

43

25

4

0

2

1

11

111-82

61

4

СКА

44

24

2

3

1

0

14

136-97

59

5

Торпедо

45

23

2

2

2

1

15

131-105

57

6

ЦСКА

44

19

2

1

0

4

18

123-102

48

7

Северсталь

44

17

0

3

3

4

17

136-131

47

8

Динамо Мн

43

13

4

1

2

2

21

109-118

40

9

Куньлунь РС

45

7

4

4

2

3

25

102-151

35

10

Витязь

44

10

2

2

3

3

24

94-153

34

11

Сочи

45

11

1

2

0

5

26

115-172

33

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

45

22

4

2

3

2

12

138-115

61

2

Авангард

43

17

8

3

0

3

12

129-114

59

3

Салават Юлаев

43

24

2

1

1

2

13

127-90

57

4

Лада

46

20

1

3

1

8

13

117-110

57

5

Трактор

45

19

5

1

1

4

15

120-103

55

6

Автомобилист

46

16

5

4

3

2

16

110-104

55

7

Ак Барс

44

19

5

0

0

2

18

115-101

50

8

Сибирь

46

13

3

4

3

5

18

106-126

48

9

Амур

44

16

1

2

5

3

17

100-111

46

10

Нефтехимик

44

12

2

1

4

5

20

96-141

39

11

Адмирал

42

8

3

3

6

3

19

89-116

37

12

Барыс

44

7

4

3

2

5

23

104-136

35

  

Теги:
КХЛ