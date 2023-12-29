Боднарук рассказала, что турнир ШОС помог ей в подготовке к чемпионату мира по рапиду

В четверг россиянка стала победительницей мирового первенства

САМАРКАНД /Узбекистан/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в турнире ШОС по шахматам сыграло положительную роль в подготовке россиянки Анастасии Боднарук к чемпионату мира по рапиду. Об этом она рассказала ТАСС.

"Перед чемпионатом мира участвовала в турнире ШОС - это очень мне помогло в подготовке. Спасибо большое команде. Турнир прошел очень позитивно и подарил мне очень много положительных эмоций, которые здесь мне очень пригодились", - рассказала Боднарук.

В четверг Боднарук на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5 и стала победительницей чемпионата мира по рапиду в Самарканде.

Сборная России стала победителем турнира ШОС, который завершился 18 декабря в Китае. В составе российской команды выступали Боднарук, Даниил Дубов и Максим Матлаков, главным тренером команды был Александр Рязанцев.

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).