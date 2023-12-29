29 декабря, 11:42
Массовый спорт

В России возродят институт государственных тренеров

Первым кандидатом на должность государственного тренера по спортивной борьбе стал Бувайсар Сайтиев

ТАСС, 29 декабря. Министерство спорта приняло решение возродить должность государственного тренера по видам спорта в структуре Центра спортивной подготовки сборных команд России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель министра спорта Одес Байсултанов.

Первым кандидатом, который представлен к должности государственного тренера по спортивной борьбе, стал трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Утверждение кандидатуры Сайтиева состоится на заседании комиссии Минспорта в январе 2024 года.

"В обязанности государственных тренеров - проведение государственной политики развития вида спорта на территории Российской Федерации и взаимодействие с общероссийской спортивной федерацией по виду спорта, представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению организации и проведения спортивных мероприятий, контроль за выполнением целевой комплексной программы и эффективным расходованием бюджетных средств на подготовку спортивных сборных команд", - написал Байсултанов.

"Также государственный тренер координирует работу физкультурно-спортивных организаций, тренеров и специалистов, принимающих участие в подготовке спортивных сборных команд, а также обеспечивает постоянный контроль за эффективностью подготовки ближайшего резерва кандидатов в спортивные сборные команды", - добавил замминистра спорта. 