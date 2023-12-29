"Реал" продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти

Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года

ТАСС, 29 декабря. Испанский футбольный клуб "Реал" продлил контракт с главным тренером итальянцем Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 64-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В июле бывший глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес сообщил, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году, однако официального объявления о подписании контракта так и не состоялось.

Анчелотти возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год и вернулся в клуб в 2021 году. Вместе с "Реалом" он становился чемпионом Испании, дважды - победителем кубка и один раз - суперкубка страны, два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. По ходу карьеры итальянский специалист также приводил к победам в национальных первенствах английский "Челси", германскую "Баварию", итальянский "Милан" и французский ПСЖ. Ранее Анчелотти заявлял, что "Реал" станет последним клубом в его карьере.