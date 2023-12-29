Янчук: теннисистка Веснина может добиться хороших результатов после возвращения

Спортсменке необходимо восстановить физические кондиции, отметил заслуженный тренер России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина имеет огромный опыт и мотивацию для возвращения в профессиональный спорт, поэтому она может добиться хороших результатов. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

28 декабря Веснина объявила о возвращении в спорт после рождения второго ребенка.

"Она не первая и не последняя, кто возвращается после рождения детей. У нее огромная мотивация и опыт. Главное, восстановить физические кондиции, а мастерство никуда не уходит. Здорово, что она не изменяет себе, она в душе спортсменка, олимпийская чемпионка, кому как не ей возвращаться", - сказал Янчук.

"У нее карьера сделана, результаты достигнуты, имя заработано. Так что она будет играть в свое удовольствие, у нее не будет никакой боязни, так что в добрый путь. Я думаю, она может добиться хороших результатов", - добавил собеседник агентства.

Весниной 37 лет, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в парном разряде. На ее счету 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации в парном разряде, 3 - в одиночном.