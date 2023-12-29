Тренер вратарей сборной России сомневается, что рекорды Акинфеева смогут побить

Голкиперу принадлежит рекорд чемпионатов России по матчам без пропущенных голов, а также по общему количеству игр за клуб и сборную

ТАСС, 29 декабря. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеева достиг таких результатов, которые в ближайшем будущем не удастся превзойти никому из россиян. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"Что касается Игоря Акинфеева, он уже сделал то, что не удастся, думаю, никому в ближайшем будущем, а может, и в далеком тоже, - все его достижения и рекорды, - сказал Кафанов. - Если Лев Яшин и Ринат Дасаев признавались лучшими во времена СССР, то Игорь представляет в этом очень почетном списке Россию, чем наша вратарская школа очень гордится".

Акинфееву 37 лет, он выступает за ЦСКА с 2003 года. Голкипер является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка и суперкубка страны, побеждал в Кубке УЕФА. Акинфееву принадлежит рекорд чемпионатов России по матчам без пропущенных голов, а также по общему количеству игр за клуб и сборную.