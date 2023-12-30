Премьера шоу Плющенко "Русалочка" с Трусовой в главной роли прошла на "ВТБ-Арене"

В Москве шоу бужет идти до 4 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьера ледового спектакля Евгения Плющенко "Русалочка" с серебряным призером Олимпиады в Пекине Александрой Трусовой в главной роли состоялась в пятницу на "ВТБ-Арене" в Москве.

В роли рассказчиков истории о "самой прекрасной жемчужине морей, сказке о Русалочке" выступили две чайки - Бриз и Бриса. Первая часть спектакля была посвящена подводному миру, в котором жили русалочка Ула - самая младшая из дочерей Нептуна (Евгений Плющенко), Краб (Александр Плющенко), а также ведьма Ундина - сестра Улы (Софья Самоделкина) и еще несколько русалочек в исполнении учащихся академии "Ангелы Плющенко" - Вероники и Алены Жилиных, Софьи Сарновской и Софьи Титовой. Дельфина в постановке сыграл Валерий Ангелопол, ищеек-угрей - помощников Ундины - братья Кирилл и Никита Сарновские.

Жизнь Улы меняет встреча с прекрасным принцем, роль которого была доверена двукратному чемпиону России Евгению Семененко. Также в спектакле были задействованы Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов - они выступили в роли друзей принца, а также в качестве водорослей помогали Русалочке "плавать".

Сюжет представления, заимствованный у самого известного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, больше походил на диснеевский вариант с хэппи-эндом. Если у Андерсена Русалочка ради любимого отказывается от морского мира, близких, лишается голоса и в итоге превращается в морскую пену, то в ледовой все заканчивается прекрасно. Во второй половине действа коварная Ундина, забравшая у Улы голос в обмен на ноги, пытается соблазнить доверчивого принца, обернувшись в прекрасную принцессу - ее сыграла серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева. Но обманщица была разоблачена, голос Русалочке возвращен, зло наказано, любовь победила, Урсула подобрела, Краб ликовал. И все это в обрамлении массовых сцен, с участием гимнастов, танцоров, артистов балета.

Хореограф-постановщик шоу - Никита Михайлов, режиссер-постановщик- Сергей Филин. В числе почетных гостей вечера были Филипп Киркоров и Дмитрий Билан, исполнивший для зрителей песню "Океан". В Москве шоу бужет идти до 4 января.