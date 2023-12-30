Канадские хоккеисты потерпели первое поражение на молодежном чемпионате мира

Молодежный чемпионат мира по хоккею

Команда уступила шведам со счетом 0:2

ТАСС, 30 декабря. Сборная Швеции со счетом 2:0 обыграла команду Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в шведском Гётеборге.

Заброшенными шайбами отметились Том Вилландер (22-я минута) и Ноа Остлунд (31).

Сборная Канады потерпела первое поражение на текущем турнире. Шведы одержали третью победу в трех матчах и не пропустили ни одной шайбы. В другом матче группы А сборная Финляндии со счетом 4:0 обыграла команду Латвии.

Шведы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Далее идут сборные Канады (6 очков), Германии (3), Финляндии (3) и Латвии (0). Команды Швеции и Канады уже гарантировали выход в четвертьфинал.

В группе А сборная США со счетом 4:3 по буллитам обыграла команду Чехии, словаки оказались сильнее норвежцев (8:4). В турнирной таблице первое место занимает сборная Словакии (9 очков), далее идут команды США (8), Чехии (4), Швейцарии (0) и Норвегии (0). Словаки, американцы и чехи гарантировали выход в четвертьфинал.

Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд, из-за решения Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить российские команды от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.