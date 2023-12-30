СМИ: чемпион мира 2018 года по футболу Льорис расторг контракт с "Тоттенхэмом"

Как сообщает L'Equipe, рекордсмен сборной Франции по количеству проведенных матчей продолжит карьеру в клубе "Лос-Анджелес"

ТАСС, 30 декабря. Капитан сборной Франции на победном чемпионате мира 2018 года вратарь Уго Льорис расторг соглашение с английским футбольным клубом "Тоттенхэм", чтобы перейти в команду Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес". Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Соглашение Льориса с "Тоттенхэмом" действовало до 30 июня 2024 года. Отмечается, что оформление контракта с "Лос-Анджелесом" состоится в субботу, француз подпишет однолетнее соглашение с возможностью продления на один или два сезона.

В текущем сезоне Льорис не провел за "Тоттенхэм" ни одного матча.

Льорису 37 лет, он выступал за "Тоттенхэм" с 2012 года, а до этого представлял французские "Ниццу" и "Лион". В составе "Тоттенхэма" голкипер дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019. Вместе с "Лионом" Льорис выиграл Кубок Фрнации (сезон-2011/12), а также матч за суперкубок страны (2012). В составе национальной команды вратарь стал чемпионом мира (2018) на турнире, проходившем в России, и серебряным призером мирового первенства (2022). На его счету также серебро чемпионата Европы (2016) и победа в Лиге наций (2021). Льорис является рекордсменом сборной Франции по количеству проведенных матчей - 145 игр. В январе 2023 года вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.