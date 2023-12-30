Романцев считает, что "Реал Сосьедад" уверен в таланте футболиста Захаряна

Российский полузащитник в августе перешел в испанский клуб из московского "Динамо"

ТАСС, 30 декабря. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" хорошо знает о талантах российского полузащитника Арсена Захаряна, и чем быстрее его начнут наигрывать, тем быстрее он раскроется. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев.

"Из молодых игроков я отмечу Захаряна, он довольно талантливый пацан, чем быстрее "Реал Сосьедад" начнет его наигрывать, тем быстрее он раскроется и будет подтягиваться к уровню [полузащитника "Монако" Александра] Головина. Он попал в серьезную команду европейского уровня. Рискованно в 20 лет ехать в такой клуб, но в нем уверены, так как тысячу раз это проверили. В клубе знают, что он талантливый парень", - сказал Романцев.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа из московского "Динамо". В текущем чемпионате Испании 20-летний россиянин провел 11 матчей и отметился результативной передачей.

"Реал Сосьедад" после 18 туров набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. В следующем матче "Реал Сосьедад" 2 января примет "Алавес".