Шахматист Дубов занял второе место на чемпионате мира по блицу, Артемьев - третье

Победителем турнира стал Магнус Карлсен

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /ТАСС/. Российский шахматист Даниил Дубов занял второе место на чемпионате мира по блицу, его соотечественник Владислав Артемьев стал третьим. Соревнования прошли в Самарканде.

Победителем турнира в седьмой раз стал норвежец Магнус Карлсен, набравший 16 очков за 21 тур. Дубов набрал 15,5 очка, Артемьев - 15.

Россиянин Ян Непомнящий занял 5-е место (14 очков), Денис Лазавик стал 8-м (14). Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Рудик Макарян набрали по 13,5 очка и расположились на местах с 15-го по 17-е.

В пятницу в партии 11-го тура Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира присудил по 0 очков Дубову и Непомнящему. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года FIDE продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.

О призерах

Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в седьмой раз. Норвежец в Самарканде также выиграл соревнования по быстрым шахматам и стал пятикратным чемпионом мира. Среди россиян турнир трижды выигрывал Александр Грищук (2006, 2012, 2015), один раз - Сергей Карякин (2016).

Карлсену 33 года, он является победителем Кубка мира 2023 года. В 2013 году норвежец стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал титул четыре раза. В июле 2022 года Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.

27-летний Дубов является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года. В 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата мира по блицу.

Артемьеву 25 лет. В 2019 году он стал чемпионом Европы, а в составе сборной России выиграл командный чемпионат мира.