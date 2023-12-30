"Спартак" проиграл "Витязю" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась победой подмосковной команды в овертайме со счетом 5:4

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" дома в овертайме со счетом 5:4 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

В составе победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (16-я минута), Александр Яремчук (39), Владислав Цицюра (45), Руслан Педан (47) и Иван Савчик (65). У "Спартака" отличились Максим Цыплаков (2, 21), Дмитрий Вишневский (9) и Ансель Галимов (25).

При счете 4:1 в пользу "Спартака" в составе "Витязя" произошла замена вратаря: вместо Максима Дорожко на лед вышел Дмитрий Шикин, не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер "Спартака" словак Патрик Рибар провел 100-й матч в КХЛ.

Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук пропустил вторую игру подряд. В предыдущем матче красно-белых против минского "Динамо", который прошел 28 декабря и завершился гостевой победой "Спартака" со счетом 4:1, Ковальчук также не попал в состав на игру. После матча главный тренер московской команды Алексей Жамнов заявил, что Ковальчук пропустил встречу из-за микротравмы.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу КХЛ с 66 очками после 47 игр, "Витязь" поднялся на девятое место в Западной конференции с 36 очками после 45 встреч. В следующем матче "Спартак" 5 января в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Витязь" 3 января на выезде встретится с петербургским СКА.

В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на выезде со счетом 5:2 обыграл владивостокский "Адмирал", астанинский "Барыс" одержал домашнюю победу над челябинским "Трактором" (5:1). Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (4:1), казанский "Ак Барс" дома переиграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 47 27 3 0 3 3 11 172-129 66 2 Динамо М 45 21 5 3 1 3 12 136-110 62 3 Локомотив 43 25 4 0 2 1 11 111-82 61 4 СКА 44 24 2 3 1 0 14 136-97 59 5 Торпедо 45 23 2 2 2 1 15 131-105 57 6 ЦСКА 44 19 2 1 0 4 18 123-102 48 7 Северсталь 44 17 0 3 3 4 17 136-131 47 8 Динамо Мн 43 13 4 1 2 2 21 109-118 40 9 Витязь 45 10 3 2 3 3 24 99-157 36 10 Куньлунь РС 46 7 4 4 2 3 26 103-155 35 11 Сочи 45 11 1 2 0 5 26 115-172 33