"Спартак" проиграл "Витязю" в матче Континентальной хоккейной лиги

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" дома в овертайме со счетом 5:4 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.
В составе победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (16-я минута), Александр Яремчук (39), Владислав Цицюра (45), Руслан Педан (47) и Иван Савчик (65). У "Спартака" отличились Максим Цыплаков (2, 21), Дмитрий Вишневский (9) и Ансель Галимов (25).
При счете 4:1 в пользу "Спартака" в составе "Витязя" произошла замена вратаря: вместо Максима Дорожко на лед вышел Дмитрий Шикин, не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер "Спартака" словак Патрик Рибар провел 100-й матч в КХЛ.
Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук пропустил вторую игру подряд. В предыдущем матче красно-белых против минского "Динамо", который прошел 28 декабря и завершился гостевой победой "Спартака" со счетом 4:1, Ковальчук также не попал в состав на игру. После матча главный тренер московской команды Алексей Жамнов заявил, что Ковальчук пропустил встречу из-за микротравмы.
"Спартак" возглавляет турнирную таблицу КХЛ с 66 очками после 47 игр, "Витязь" поднялся на девятое место в Западной конференции с 36 очками после 45 встреч. В следующем матче "Спартак" 5 января в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Витязь" 3 января на выезде встретится с петербургским СКА.
В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на выезде со счетом 5:2 обыграл владивостокский "Адмирал", астанинский "Барыс" одержал домашнюю победу над челябинским "Трактором" (5:1). Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (4:1), казанский "Ак Барс" дома переиграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2).
1
Спартак
47
27
3
0
3
3
11
172-129
66
2
Динамо М
45
21
5
3
1
3
12
136-110
62
3
Локомотив
43
25
4
0
2
1
11
111-82
61
4
СКА
44
24
2
3
1
0
14
136-97
59
5
Торпедо
45
23
2
2
2
1
15
131-105
57
6
ЦСКА
44
19
2
1
0
4
18
123-102
48
7
Северсталь
44
17
0
3
3
4
17
136-131
47
8
Динамо Мн
43
13
4
1
2
2
21
109-118
40
9
Витязь
45
10
3
2
3
3
24
99-157
36
10
Куньлунь РС
46
7
4
4
2
3
26
103-155
35
11
Сочи
45
11
1
2
0
5
26
115-172
33
1
Металлург
46
23
4
2
3
2
12
142-116
63
2
Авангард
43
17
8
3
0
3
12
129-114
59
3
Салават Юлаев
44
24
2
1
1
2
14
129-93
57
4
Лада
46
20
1
3
1
8
13
117-110
57
5
Трактор
46
19
5
1
1
4
16
121-108
55
6
Автомобилист
46
16
5
4
3
2
16
110-104
55
7
Ак Барс
45
20
5
0
0
2
18
118-103
52
8
Сибирь
46
13
3
4
3
5
18
106-126
48
9
Амур
44
16
1
2
5
3
17
100-111
46
10
Нефтехимик
46
14
2
1
4
5
20
105-146
43
11
Барыс
45
8
4
3
2
5
23
109-137
37
12
Адмирал
44
8
3
3
6
3
21
94-125
37