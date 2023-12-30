30 декабря, 13:28,
обновлено 30 декабря, 13:45
КХЛ

"Спартак" проиграл "Витязю" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась победой подмосковной команды в овертайме со счетом 5:4

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" дома в овертайме со счетом 5:4 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

В составе победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (16-я минута), Александр Яремчук (39), Владислав Цицюра (45), Руслан Педан (47) и Иван Савчик (65). У "Спартака" отличились Максим Цыплаков (2, 21), Дмитрий Вишневский (9) и Ансель Галимов (25).

При счете 4:1 в пользу "Спартака" в составе "Витязя" произошла замена вратаря: вместо Максима Дорожко на лед вышел Дмитрий Шикин, не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер "Спартака" словак Патрик Рибар провел 100-й матч в КХЛ.

Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук пропустил вторую игру подряд. В предыдущем матче красно-белых против минского "Динамо", который прошел 28 декабря и завершился гостевой победой "Спартака" со счетом 4:1, Ковальчук также не попал в состав на игру. После матча главный тренер московской команды Алексей Жамнов заявил, что Ковальчук пропустил встречу из-за микротравмы.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу КХЛ с 66 очками после 47 игр, "Витязь" поднялся на девятое место в Западной конференции с 36 очками после 45 встреч. В следующем матче "Спартак" 5 января в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Витязь" 3 января на выезде встретится с петербургским СКА.

В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на выезде со счетом 5:2 обыграл владивостокский "Адмирал", астанинский "Барыс" одержал домашнюю победу над челябинским "Трактором" (5:1). Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (4:1), казанский "Ак Барс" дома переиграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

47

27

3

0

3

3

11

172-129

66

2

Динамо М

45

21

5

3

1

3

12

136-110

62

3

Локомотив

43

25

4

0

2

1

11

111-82

61

4

СКА

44

24

2

3

1

0

14

136-97

59

5

Торпедо

45

23

2

2

2

1

15

131-105

57

6

ЦСКА

44

19

2

1

0

4

18

123-102

48

7

Северсталь

44

17

0

3

3

4

17

136-131

47

8

Динамо Мн

43

13

4

1

2

2

21

109-118

40

9

Витязь

45

10

3

2

3

3

24

99-157

36

10

Куньлунь РС

46

7

4

4

2

3

26

103-155

35

11

Сочи

45

11

1

2

0

5

26

115-172

33

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

46

23

4

2

3

2

12

142-116

63

2

Авангард

43

17

8

3

0

3

12

129-114

59

3

Салават Юлаев

44

24

2

1

1

2

14

129-93

57

4

Лада

46

20

1

3

1

8

13

117-110

57

5

Трактор

46

19

5

1

1

4

16

121-108

55

6

Автомобилист

46

16

5

4

3

2

16

110-104

55

7

Ак Барс

45

20

5

0

0

2

18

118-103

52

8

Сибирь

46

13

3

4

3

5

18

106-126

48

9

Амур

44

16

1

2

5

3

17

100-111

46

10

Нефтехимик

46

14

2

1

4

5

20

105-146

43

11

Барыс

45

8

4

3

2

5

23

109-137

37

12

Адмирал

44

8

3

3

6

3

21

94-125

37

  

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КХЛ