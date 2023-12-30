"Локомотив" обыграл московское "Динамо" и вышел на второе место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославской команды

ТАСС, 30 декабря. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 346 зрителей.

Обе шайбы забросил Александр Полунин (1-я, 10-я минуты). Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев отразил 41 бросок и в третий раз в сезоне не пропустил в матче ни одной шайбы.

"Локомотив" благодаря победе обогнал "Динамо" в турнирной таблице Западной конференции и поднялся на второе место. Ярославцы набрали 63 очка после 44 матчей. "Динамо" с 62 очками в 46 играх располагается на третьей строчке. Лидером конференции и общей таблицы КХЛ является московский "Спартак", набравший 66 очков после 47 встреч.

В следующем матче "Локомотив" 3 января примет астанинский "Барыс", "Динамо" 6 января дома сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар".

Также в субботу московский ЦСКА прервал серию из пяти поражений, обыграв череповецкую "Северсталь" со счетом 3:1. Омский "Авангард" победил тольяттинскую "Ладу" (2:1), минское "Динамо" обыграло "Сочи" (7:4), петербургский СКА был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (4:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 47 27 3 0 3 3 11 172-129 66 2 Локомотив 44 26 4 0 2 1 11 113-82 63 3 Динамо М 46 21 5 3 1 3 13 136-112 62 4 СКА 45 25 2 3 1 0 14 140-97 61 5 Торпедо 45 23 2 2 2 1 15 131-105 57 6 ЦСКА 45 20 2 1 0 4 18 126-103 50 7 Северсталь 45 17 0 3 3 4 18 137-134 47 8 Динамо Мн 44 14 4 1 2 2 21 116-122 42 9 Витязь 45 10 3 2 3 3 24 99-157 36 10 Куньлунь РС 46 7 4 4 2 3 26 103-155 35 11 Сочи 46 11 1 2 0 5 27 119-179 33