30 декабря, 16:17,
обновлено 30 декабря, 16:56
КХЛ

"Локомотив" обыграл московское "Динамо" и вышел на второе место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославской команды

ТАСС, 30 декабря. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 346 зрителей.

Обе шайбы забросил Александр Полунин (1-я, 10-я минуты). Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев отразил 41 бросок и в третий раз в сезоне не пропустил в матче ни одной шайбы.

"Локомотив" благодаря победе обогнал "Динамо" в турнирной таблице Западной конференции и поднялся на второе место. Ярославцы набрали 63 очка после 44 матчей. "Динамо" с 62 очками в 46 играх располагается на третьей строчке. Лидером конференции и общей таблицы КХЛ является московский "Спартак", набравший 66 очков после 47 встреч.

В следующем матче "Локомотив" 3 января примет астанинский "Барыс", "Динамо" 6 января дома сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар".

Также в субботу московский ЦСКА прервал серию из пяти поражений, обыграв череповецкую "Северсталь" со счетом 3:1. Омский "Авангард" победил тольяттинскую "Ладу" (2:1), минское "Динамо" обыграло "Сочи" (7:4), петербургский СКА был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (4:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

47

27

3

0

3

3

11

172-129

66

2

Локомотив

44

26

4

0

2

1

11

113-82

63

3

Динамо М

46

21

5

3

1

3

13

136-112

62

4

СКА

45

25

2

3

1

0

14

140-97

61

5

Торпедо

45

23

2

2

2

1

15

131-105

57

6

ЦСКА

45

20

2

1

0

4

18

126-103

50

7

Северсталь

45

17

0

3

3

4

18

137-134

47

8

Динамо Мн

44

14

4

1

2

2

21

116-122

42

9

Витязь

45

10

3

2

3

3

24

99-157

36

10

Куньлунь РС

46

7

4

4

2

3

26

103-155

35

11

Сочи

46

11

1

2

0

5

27

119-179

33

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

46

23

4

2

3

2

12

142-116

63

2

Авангард

44

18

8

3

0

3

12

131-115

61

3

Салават Юлаев

44

24

2

1

1

2

14

129-93

57

4

Лада

47

20

1

3

1

8

13

118-112

57

5

Трактор

46

19

5

1

1

4

16

121-108

55

6

Автомобилист

47

16

5

4

3

2

17

110-108

55

7

Ак Барс

45

20

5

0

0

2

18

118-103

52

8

Сибирь

46

13

3

4

3

5

18

106-126

48

9

Амур

44

16

1

2

5

3

17

100-111

46

10

Нефтехимик

46

14

2

1

4

5

20

105-146

43

11

Барыс

45

8

4

3

2

5

23

109-137

37

12

Адмирал

44

8

3

3

6

3

21

94-125

37

  

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КХЛ