"Локомотив" обыграл московское "Динамо" и вышел на второе место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 30 декабря. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 346 зрителей.
Обе шайбы забросил Александр Полунин (1-я, 10-я минуты). Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев отразил 41 бросок и в третий раз в сезоне не пропустил в матче ни одной шайбы.
"Локомотив" благодаря победе обогнал "Динамо" в турнирной таблице Западной конференции и поднялся на второе место. Ярославцы набрали 63 очка после 44 матчей. "Динамо" с 62 очками в 46 играх располагается на третьей строчке. Лидером конференции и общей таблицы КХЛ является московский "Спартак", набравший 66 очков после 47 встреч.
В следующем матче "Локомотив" 3 января примет астанинский "Барыс", "Динамо" 6 января дома сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар".
Также в субботу московский ЦСКА прервал серию из пяти поражений, обыграв череповецкую "Северсталь" со счетом 3:1. Омский "Авангард" победил тольяттинскую "Ладу" (2:1), минское "Динамо" обыграло "Сочи" (7:4), петербургский СКА был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (4:0).
1
Спартак
47
27
3
0
3
3
11
172-129
66
2
Локомотив
44
26
4
0
2
1
11
113-82
63
3
Динамо М
46
21
5
3
1
3
13
136-112
62
4
СКА
45
25
2
3
1
0
14
140-97
61
5
Торпедо
45
23
2
2
2
1
15
131-105
57
6
ЦСКА
45
20
2
1
0
4
18
126-103
50
7
Северсталь
45
17
0
3
3
4
18
137-134
47
8
Динамо Мн
44
14
4
1
2
2
21
116-122
42
9
Витязь
45
10
3
2
3
3
24
99-157
36
10
Куньлунь РС
46
7
4
4
2
3
26
103-155
35
11
Сочи
46
11
1
2
0
5
27
119-179
33
1
Металлург
46
23
4
2
3
2
12
142-116
63
2
Авангард
44
18
8
3
0
3
12
131-115
61
3
Салават Юлаев
44
24
2
1
1
2
14
129-93
57
4
Лада
47
20
1
3
1
8
13
118-112
57
5
Трактор
46
19
5
1
1
4
16
121-108
55
6
Автомобилист
47
16
5
4
3
2
17
110-108
55
7
Ак Барс
45
20
5
0
0
2
18
118-103
52
8
Сибирь
46
13
3
4
3
5
18
106-126
48
9
Амур
44
16
1
2
5
3
17
100-111
46
10
Нефтехимик
46
14
2
1
4
5
20
105-146
43
11
Барыс
45
8
4
3
2
5
23
109-137
37
12
Адмирал
44
8
3
3
6
3
21
94-125
37