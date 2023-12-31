Сборная России по спортивной гимнастике возобновит подготовку к новому сезону 4 января

Старший тренер национальной команды Валентина Родионенко отметила, что предыдущий сбор выдался непростым из-за простудных эпидемий среди спортсменов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Первый сбор национальной команды России по спортивной гимнастике в 2024 году стартует 4 января. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Первый в новом году сбор команды начнется на "Озере Круглое" 4 января, - сказала Родионенко. - Предыдущее тренировочное мероприятие выдалось непростым из-за простудных эпидемий, часть спортсменов мы вынуждены были из-за болезни отпустить с базы. Надеюсь, что январский сбор пройдет в нормальном режиме, пока ни один из гимнастов не обращался к нам с просьбой приехать на "Круглое" попозже. Но это и понятно, совсем скоро у нас будет чемпионат России".

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 11 по 18 марта.