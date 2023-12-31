Панарина признали первой звездой дня в НХЛ, Шестеркина - третьей

В прошедший игровой день россияне помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Тампу" со счетом 5:1

ТАСС, 31 декабря. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал первой звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Форвард в выездной игре регулярного чемпионата против "Тампы" (5:1) отметился хет-триком. Россиянин набрал 100 очков за календарный год, повторив рекорд "Рейнджерс", который принадлежит Марку Мессье.

Одноклубник и соотечественник Панарина голкипер Игорь Шестеркин был назван третьей звездой дня. В матче против "Тампы" он отразил 34 броска из 35.

Второй звездой дня признан чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, на счету которого две шайбы и результативная передача в домашнем матче против "Нью-Джерси" (5:2).