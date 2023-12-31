Газзаев считает Семака и Ивича лучшими тренерами года

"Краснодар" под руководством Владимира Ивича лидирует в таблице РПЛ после 18 туров

ТАСС, 31 декабря. Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев по итогам года отметил бы работу Сергея Семака в петербургском "Зените" и Владимира Ивича в "Краснодаре". Об этом Газзаев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях. Сейчас это Сергей Семак и Владимир Ивич. Я бы отметил их работу по итогам 2023 года ", - сказал Газзаев.

После 18 туров "Краснодар занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий вторым "Зенит" на два очка.