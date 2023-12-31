Клуб НХЛ "Торонто" выставил на драфт отказов российского вратаря Самсонова

В течение 24 часов игрока может забрать любой клуб НХЛ

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" поместил российского вратаря Илью Самсонова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В течение 24 часов Самсонова может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. Действующий контракт Самсонова с "Торонто" рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Самсонов провел 15 матчей, в которых его команда одержала пять побед. Российский вратарь в среднем пропускал по 3,94 шайбы за игру и отражал 86,2% бросков по своим воротам. В ночь на 30 декабря Самсонов отбил 15 из 21 бросков в матче с "Коламбусом" (5:6 в овертайме).

Самсонову 26 лет. Он был выбран "Вашингтоном" на драфте 2015 года под общим 22-м номером. За столичную команду вратарь играл с 2019 по 2022 год. В Континентальной хоккейной лиги выступал за магнитогорский "Металлург", в составе которого в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.