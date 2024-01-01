Макгрегор проведет поединок против Чендлера в июне

Свой последний бой Макгрегор провел в 2021 году

ТАСС, 1 января. Ирландский боец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Майкла Чендлера. Об этом Макгрегор сообщил на своей странице в Х (ранее - Twitter).

Ирландец сообщил, что поединок состоится 29 июня в Лас-Вегасе.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.