Смагин назвал великолепным выступление российских шахматистов в 2023 году

Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что российские спортсмены прекрасно справляются с ситуацией, связанной с ограничениями, наложенными Международной шахматной федерацией

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские шахматисты выиграли много наград на крупных международных турнирах, поэтому их результаты в 2023 году можно назвать великолепными. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Наши шахматисты весь год здорово выступали, а конец года сложился невероятно удачно. Мы выиграли турнир ШОС, увезли две победы с чемпионата мира по рапиду и блицу, дети много выиграли на чемпионатах Азии и мира. Да, мы пока не можем играть в командных чемпионатах мира и на Всемирной шахматной олимпиаде, но с нынешней ситуацией мы справляемся просто великолепно", - сказал Смагин.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года FIDE продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.