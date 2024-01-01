Ольховский: Медведеву по силам выиграть турнир Большого шлема в 2024 году

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте отметил, что у российского теннисиста будет много конкурентов в этом сезоне

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев является одним из ведущих игроков мира, поэтому ему по силам выиграть один из турниров Большого шлема в 2024 году. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я считаю, что Даня показал отличные результаты в прошлом году. Он доказал, что является одним из ведущих игроков мира, выиграл два "Мастерса", играл в полуфинале и финале на турнирах Большого шлема, дошел до полуфинала Итогового турнира, это выдающиеся достижения. Я считаю, что ему вполне по силам выиграть один из турниров Большого шлема в этом году, но конкурентов у него тоже будет немало", - сказал Ольховский.

Медведеву 27 лет, он закончил год на третьем месте в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.